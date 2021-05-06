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06 мая 2021, 10:42

"Нам нужны действительно государственные люди" - у Лукашенко вновь обсуждают законодательство о госслужбе

Фото из архива
Фото из архива

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что государственная служба является важнейшим общественным институтом и от ее эффективности напрямую зависит успешное развитие страны, повышение качества и уровня жизни граждан.

"За прошедшие более чем четверть века с момента обретения независимости нам удалось выстроить стройную вертикаль власти, сформирован компактный государственный аппарат, обеспечена необходимая исполнительская дисциплина. В результате даже в самых непростых ситуациях система госуправления функционирует четко и слаженно. Лучшим тому подтверждением является консолидация госслужащих и их работа в условиях прошлого года. Это была все-таки лакмусовая бумажка", - заявил Президент.

По его словам, на текущем этапе речь не идет о кардинальном сломе или реформировании государственной службы, основная задача - придать импульс ее дальнейшему развитию. "Считаю, что самое важное в этой связи - кадры. Нам нужно привлечь в госаппарат не просто квалифицированных и целеустремленных специалистов, способных оперативно решать важные задачи. Нам нужны действительно государственные люди. Будут кадры - тогда будет и система работать. Поступая на службу, человек должен понимать, что его главная обязанность - служить стране и белорусскому народу", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Институт профессиональной государственной службы в Беларуси был создан в 1993 году и в настоящее время действует на основании закона 2003 года "О государственной службе в Республике Беларусь".

Проект нового закона о государственной службе был подготовлен по поручению Президента, данного еще в июле 2018 года. Законопроект разработала межведомственная рабочая группа, в состав которой входили как представители государственных органов, так и ученые и эксперты, которые не являются государственными служащими.

В проекте закона закрепляется целостная система государственной службы, состоящая из государственной гражданской службы, военной службы, службы в военизированных организациях. По мнению разработчиков, это будет способствовать устранению противоречий в правовом регулировании, а также заложит фундамент для сближения и выработки унифицированных подходов в регламентации различных видов государственной службы.

В документе предусмотрены общие для всех государственных служащих нормы, определяющие принципы государственной службы и понятия. Вводится реестр государственных гражданских должностей и совершенствуется существующая система классов государственных служащих. Реестр позволит дифференцировать гражданские должности и соответствующую им оплату труда в зависимости от уровня государственного органа, возлагаемых на гражданского служащего полномочий, уровня квалификации, стажа гражданской службы. В этих целях подготовлен проект указа о государственных гражданских должностях.

Предусматривается также усиление дисциплины и ответственности гражданских служащих в целях сближения их правового статуса с военнослужащими. В частности, определяется понятие служебной дисциплины гражданских служащих и способы ее обеспечения по аналогии с требованием воинских уставов и уставов военизированных организаций, закрепляются общие требования к этическому поведению гражданских служащих по аналогии с положениями действующих дисциплинарных уставов, распространяющие свое действие как на служебное поведение, так и на поведение в быту.

Для этих целей в качестве приложения к закону разработаны общие требования служебной этики государственных гражданских служащих. Несоблюдение требований служебной этики повлечет применение к гражданскому служащему мер дисциплинарного воздействия.

/Будет дополнено/.-0-

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