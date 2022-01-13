Шаповалов: молниеносная реакция ОДКБ - признак высокого уровня военно-транспортной инфраструктуры

13 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молниеносная реакция ОДКБ - признак высокого уровня военно-транспортной инфраструктуры. Такое мнение в эфире телеканала "Беларусь 1" высказал заместитель директора Института истории и политики МПГУ (Россия) Владимир Шаповалов, сообщает БЕЛТА.

"Мы увидели два важных урока. Первый состоит в том, что Организация Договора о коллективной безопасности стала действующей структурой и начала миротворческую операцию. Это не учения, не штабные игры, не какие-то сборы, а первое реальное действие в боевых условиях ОДКБ", - сказал Владимир Шаповалов.

Во-вторых, по его словам, очень важно, что проведение такой миротворческой операции можно организовать в течение суток. "Это свидетельствует о том, чего больше всего боятся натовские стратеги. Это свидетельствует о высокой степени эффективности инфраструктуры - всего, что связано с военно-транспортной составляющей", - отметил эксперт.-0-