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22 сентября 2019, 20:36

"Шенген" будет стоить белорусам 35 евро спустя два месяца после заключения двух соглашений - Шубель

Фото из архива
Фото из архива

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цена "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро спустя два месяца после заключения между Беларусью и Евросоюзом соглашений об упрощении визового режима и реадмиссии. Об этом интервью телеканалу ОНТ рассказал глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, сообщает БЕЛТА.

Отвечая на вопрос о том, когда шенгенская виза станет для белорусов дешевле, Дирк Шубель подчеркнул что конкретную дату пока назвать нельзя: "Со вступлением в силу обоих соглашений, визовый сбор снизится с теперешних 60 евро до 35 евро. Я не хотел бы называть конкретную дату, но уверяю, что мы упорно работаем над тем, чтобы это случилось".

Глава представительства ЕС в Беларуси напомнил, что переговоры по соглашениям об упрощении визового режима и реадмиссии завершились ранее в этом году, а сейчас обе стороны осуществляют процедуры, которые "позволят нам подписать эти два соглашения, которые вступят в силу через два месяца после заключения". "Здесь необходимо понимать, что европейской стороне требуется некоторое количествов времени - в ЕС 28 стран и это долгий процесс. И нам также предстоит получить согласие Европейского парламента после подписания. Но я настроен оптимистично на то, что это скоро произойдет", - сказал Дирк Шубель.

"Я знаю, что нахожусь в стране, для которой важна стабильность. И я могу уверить, что новый состав Европейской комиссии будет стабильно и целенаправленно придерживаться политики в отношении стран Восточного партнерства, как и ранее, в том числе, конечно, в отношении Беларуси, котороя активно участвует в Восточном партнерстве в течение последних лет. И мы конечно намерены расширить наше взаимодействие, активизировать политические отношения и нашу практическую поддержку", - подчеркнул Дирк Шубель. - С другой стороны, те же заключения Совета ЕС предписывают нам более активно сотрудничать в торговле, экономике и, конечно, в предоставлении помощи. И именно это мы и делаем - мы увеличили объем нашей финансовой помощи Республике Беларусь более чем вдвое на протяжении последних нескольких лет".

Он привел два примера эффективного сотрудничества - возвращение Европейского инвестиционного банка и начало использования инструмента твининга(инструмент Евросоюза для поддержки прямого взаимодействия между госорганами стран ЕС и стран-партнеров или бенефициаров. - Прим. БЕЛТА).

Коснулся глава предствительсва ЕС в Беларуси и регионального сотрудничества: "Прежде всего мы работаем со всеми странами Восточного партнерства в рамках Конференции региональных и местных органов власти. Если не ошибась, в следующем 2020 году Беларусь будет сопредседателем этой платформы. На мой взгляд это свидетельствует о том, что Беларусь активно участвует в работе конференции, что мы безусловно приветствуем. Одновременно ЕС и Беларусь на протяжении ряда лет интенсивно сотрудничают в сфере регионального и местного развития, реализуют программы и, что не менее важно, мы развиваем трансграничное сотрудничество".

"Я придерживаюсь того же подхода, что и моя предшественница (экс-глава представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин. - Прим. БЕЛТА) - я настроен на открытость. Моя цель - и далее активизировать отношения с Республикой Беларусь. На мой взгляд, мы прошли большой путь за последние пять лет, если сравнивать с тем, что было. Впервые я приехал сюда в командировку в 2006 году. И сейчас я не узнаю эту страну, я не узнаю госслужащих. Потому что сейчас отношения гораздо более открытые, что я очень ценю и я с большим отпимизмом смотрю на то, чего мы можем достичь вместе", - сказал Дирк Шубель.

"Мы также способствуем подготовке ко вступлению Беларуси во Всемирную торговую организацию", - заметил Дирк Шубель. По его словам, данный важный шаг "помог бы в будущем прийти к тому, на что мы все надеемся - к началу переговоров о заключении рамочного соглашения между нашими сторонами".

Как сообщалось, Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом об упрощении визового режима и реадмиссии. Главой государства Александром Лукашенко принято решение о подписании данных документов. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон. Сейчас ожидается сигнал от европейских партнеров о завершении необходимых процедур с их стороны, после чего будут определены конкретные модальности подписания.

Соглашения будут заключены в пакете, их вступление в силу предусматривается в один день. Однако перед этим документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом.

В проекте соглашения о реадмиссии закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В проекте совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Соглашение об упрощении визового режима между Беларусью и ЕС предполагает снижение стоимости "шенгена" с 60 до 35 евро и принятие решения о выдаче визы в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней).-0-

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