Шпаковский: история с Протасевичем просто фееричная

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. История с Протасевичем просто фееричная. Так участие Романа Протасевича в пресс-конференции в Минске прокомментировал в своем Telegram-канале политолог Александр Шпаковский, сообщает БЕЛТА.

"История с Протасевичем просто фееричная. Он им (дипломатам. - Прим. БЕЛТА) прямым текстом в лицо кричит: "Очнитесь! Я говорю совершенно искренне и без какого-либо принуждения!" Но зарубежные дипломаты все равно талдычат, что "его пытали, его заставили". А когда Протасевич стал над ними откровенно смеяться, начали уходить из зала. В таких случаях в Беларуси говорят: "Праўда вочы коле!" - заметил аналитик.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел на базе Национального пресс-центра сегодня провело брифинг по актуальным вопросам, на котором присутствовали белорусские и зарубежные СМИ, дипломаты.

Роман Протасевич, отвечая на вопросы журналистов, сообщил, что никакого торга со следствием у него не было, он добровольно пошел на сотрудничество. Также он рассказал, что у него нет никаких жалоб. "Я прекрасно себя чувствую. У меня нет никаких жалоб. Никто меня не бил", - добавил Роман Протасевич. -0-