СК Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет Беларуси готовит международные запросы об оказании правовой помощи по инциденту с рейсом Ryanair, заявил журналистам председатель Следственного комитета Дмитрий Гора, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы, наверное, больше всех заинтересованы в том, чтобы установить истину по делу. Установить истину - это найти человека, лиц, которые отправили это сообщение (о минировании самолета Ryanair. - Прим. БЕЛТА) и были заинтересованы в том, чтобы произошло то, что произошло. Сообщение было направлено через сервис ProtonМail, локализация которого определяется в Швейцарской Конфедерации. Поэтому были бы очень признательны за надлежащее международное сотрудничество по данному вопросу. К сожалению, такое сотрудничество оставляет желать лучшего", - сказал Дмитрий Гора.

Председатель СК привел пример, как в январе прошлого года белорусская сторона направила в Швейцарскую Конфередацию запрос о правовой помощи относительно расследования сообщений о лжеминировании осенью 2019 года множества объектов инфраструктуры Беларуси посредством того же сервиса ProtonМail. "До настоящего времени никакого ответа мы не получили. То есть практически уже 1,5 года. Надеемся, что в этой ситуации все будет выглядеть по-другому", - подчеркнул он. -0-

Во время брифинга

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