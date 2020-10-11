Сильный шаг - Мусиенко о визите Президента в СИЗО КГБ

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Визит Президента Александра Лукашенко в СИЗО КГБ - сильный шаг. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал руководитель аналитического центра EcooМ Сергей Мусиенко.

"Это очень сильный шаг Александра Лукашенко как руководителя и человека. Потому что встречаться с людьми, которые хотели тебе устроить судьбу Чаушеску или Каддафи, порвать на части, - такое может сделать человек очень сильный, - сказал Сергей Мусиенко. - Мы лишены возможности услышать, о чем был разговор, только некоторые обрывки. На мой взгляд, для Александра Лукашенко в первую очередь было важным понять, что это за люди, зачем они это делали и что они делают. То есть разобраться в этих людях, которые называют себя каким-то советом. У меня большое сомнение, что этот совет влияет на массовые выходы людей по большому счету. Сегодня у нас будет возможность это проверить. Потому что это все управляется из Польши".

Эксперт уверен, что разговор Александра Лукашенко с представителями оппозиционного движения Беларуси заложил начало серьезного диалога. "То, что стороны достигли консенсуса не оглашать эту встречу, - тоже, на мой взгляд, очень серьезная вещь. Это уже первая договоренность, которая со стороны государства, я уверен, будет соблюдаться. А с той стороны - посмотрим. Но это уже начало такого серьезного диалога", - заключил он.-0-

Дзермант: визит Лукашенко в СИЗО КГБ - очередной нетривиальный политический ход Алексей Дзермант подчеркнул: "Не нужно надеяться на быстрый эффект от встречи в СИЗО КГБ. Гораздо более важной представляется анонсированная Президентом организация процесса обсуждения поправок в Конституцию через создание многочисленных диалоговых площадок".

Клишевич: власть готова обсуждать со всеми представителями общества будущее нашей страны Парламентарий подчеркнул, что обсуждение Конституции в нашей стране не будет формальным и что главный закон страны будут обсуждать сами белорусы.