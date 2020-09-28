Сивец: парламенты Беларуси и России не могут стоять в стороне от попыток фальсификации истории

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламенты Беларуси и России не могут стоять в стороне от попыток фальсификации общей истории, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец перед началом работы заседания секции "Парламентское измерение в контексте сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов" в Национальной библиотеке Беларуси на полях VII Форума регионов Беларуси и России, передает корреспондент БЕЛТА.

"VII Форум регионов Беларуси и России проходит в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это эпохальное событие. Ровно 75 лет назад мир был освобожден от коричневой чумы. К сожалению, мы сегодня наблюдаем, как некоторые политические силы пытаются переписать историю Второй мировой войны и Великой Отечественной, уменьшить роль и значение советского народа в Победе над фашизмом, а в некоторых случаях даже героизировать нацистских преступников и их пособников. Конечно, мы не можем стоять в стороне от попыток фальсификации истории. Мы обязаны сохранить для нынешних и последующих поколений правду об этой войне. И здесь, конечно, велика роль парламентов двух стран", - сказал Сергей Сивец.

Сенатор добавил, что парламенты Беларуси и России обладают широким спектром возможностей для выработки и распространения единой позиции по многим историко-культурным, политическим, социальным, экономическим вопросам. "В том числе в рамках тех интеграционных образований, участниками которых являются наши государства", - отметил он.

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