Соглашения об упрощении визового режима с Беларусью и о реадмиссии могут быть подписаны до конца года - Шубель

26 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Соглашения об упрощении визового режима между Беларусью и Евросоюзом и о реадмиссии могут быть подписаны до конца 2019 года, сообщил журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, глава представительства Европейского союза в Беларуси Дирк Шубель.

По словам Дирка Шубеля, решение о подписании соглашения об упрощении визового режима Совет ЕС одобрил. "Сейчас интенсивно работаем над соглашением о реадмиссии. Конкретную дату подписания этих документов назвать не могу. Надеюсь, это произойдет еще в этом году", - сказал дипломат.

Он добавил, что с 1 декабря в представительстве ЕС в Беларуси начнет работать новая команда. На 2020 год бюджет для реализации инициатив и проектов в Беларуси составит около 31 млн евро.

Как сообщалось ранее, Совет ЕС утвердил решение о подписании с Беларусью соглашения об облегчении визового режима. В сентябре Беларусь завершила внутригосударственные процедуры по соглашениям с Европейским союзом. Главой государства было принято решение о подписании соглашений с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии. Этому шагу предшествовал достаточно сложный и протяженный по времени переговорный процесс с Европейским союзом, по итогам которого выработаны взаимоприемлемые тексты, в наиболее полной мере учитывающие интересы обеих сторон.

Сегодня в Витебском горисполкоме прошла встреча главы представительства Европейского союза в Беларуси Дирка Шубеля, послов некоторых стран ЕС в Беларуси с руководством города. 27 ноября в Витебском облисполкоме состоится информационная встреча "Сотрудничество ЕС - Беларусь: Витебская область". Ее участники обсудят опыт реализации совместных проектов в последние годы и планы на будущее. Среди актуальных тем - дорожное строительство, энергетика, экология, транспорт. Также во время встречи состоится открытие инклюзивного парка на острове реки Витьба, который был создан за счет гранта посольства Польши в Беларуси.-0-