Соглашение об открытии генконсульства Беларуси в Гонконге вступило в силу

30 декабря, Минск /Корр.БЕЛТА/. Соглашение между правительствами Беларуси и Китая об открытии белорусского генерального консульства в китайском Специальном административном районе Гонконг (Сянган) 29 декабря вступило в силу. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в белорусской дипломатической миссии в КНР.

Новый консульский округ будет охватывать два специальных административных района Китая - Гонконг (Сянган) и Макао (Аомэнь).

Кроме посольства Беларуси в Пекине, в Китае также действуют генеральные консульства республики в Шанхае, Гуанчжоу и Чунцине. Теперь в КНР будет работать четыре белорусских генеральных консульства.

Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и КНР установлены 20 января 1992 года, и в будущем году будет отмечаться юбилейная дата их установления.-0-