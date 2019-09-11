Союзные парламентарии изучат целесообразность разработки модельных законов в СГ

11 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Модельное законотворчество станет темой 59-го заседания постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства. Оно пройдет 19-20 сентября в Геленджике, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Планируется обсудить целесообразность разработки модельных законов в рамках Союзного государства, правовые основания, возможные формы и приоритетные сферы модельного законотворчества", - отметили в пресс-службе.

Тема использования модельного законодательства в Союзном государстве ранее рассматривалась на заседании Комиссии Парламентского собрания по законодательству и регламенту. Депутаты решили вынести этот вопрос на широкое обсуждение и дополнительно проработать на постоянно действующем при Парламентском собрании семинаре с участием заинтересованных государственных органов и ученых двух стран.

"По итогам семинара будет разработан документ, содержащий практические рекомендации, который будет направлен министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам", - добавили в пресс-службе.

Помимо депутатов Парламентского собрания в мероприятии примут участие представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств и ведомств Беларуси и России, органов власти Краснодарского края, ведущие белорусские и российские юристы и эксперты в области права, журналисты.

Постоянно действующий при Парламентском собрании семинар создан в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России, единомышленников в вопросах строительства Союзного государства. Формат мероприятия позволяет детально рассматривать актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства и вырабатывать решения по вопросам дальнейшего развития двусторонних отношений.-0-