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25 августа 2021, 11:52

Союзные парламентарии обсудят 30-31 августа в Орше инновационные приоритеты СГ

Фото из архива
Фото из архива
25 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Очередное заседание постоянно действующего при Парламентском собрании Союза Беларуси и России семинара по вопросам строительства Союзного государства пройдет 30-31 августа в Орше. Его темой станет совершенствование правовых основ межрегионального взаимодействия в Союзном государстве в экономической и гуманитарной сферах, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники семинара обсудят приоритеты экономической политики в инновационных областях деятельности государств - участников Союзного государства в контексте формирования единого экономического пространства, вопросы реализации инвестиционной политики, взаимодействия Беларуси и России в сфере импортозамещения, а также основные направления и перспективы приграничного и межрегионального экономического сотрудничества", - отметили в пресс-службе.

Вместе с союзными парламентариями в мероприятии примут участие представители министерств и ведомств Беларуси и России, научно-исследовательских и образовательных учреждений, деловых кругов и экспертного сообщества двух стран. Кроме того, по видео-конференц-связи на заседании выступят представители Брянской, Витебской, Гомельской, Могилевской, Псковской и Смоленской областей.

В программе запланированы встреча депутатов Парламентского собрания с руководством Оршанского городского Совета депутатов и Оршанского горисполкома, знакомство с работой мультимодального промышленно-логистического комплекса "Бремино-Орша", возложение цветов к мемориальному комплексу "За нашу Советскую Родину" и посещение объектов культурного наследия Витебской области.

Работа семинара продолжится 7-8 сентября в Смоленске, где будет обсуждаться гуманитарное сотрудничество регионов России и Беларуси. По итогам заседаний в Орше и Смоленске планируется подготовить практические рекомендации, которые будут направлены министерствам и ведомствам двух государств, другим заинтересованным структурам.

Постоянно действующий при Парламентском собрании Союза Беларуси и России по вопросам строительства Союзного государства семинар был организован в 2006 году. Традиционно он собирает представителей научных кругов, сторонников интеграции Беларуси и России. Формат мероприятия позволяет детально рассмотреть актуальные вопросы сотрудничества Беларуси и России в Союзном государстве.-0-
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заседания Орша семинар Союзное государство
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