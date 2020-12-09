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Политика
09 декабря 2020, 11:32

Союзные парламентарии обсудят реализацию программы согласованных внешнеполитических действий

Фото из архива
Фото из архива

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 14 декабря в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, проект плана работы Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики на 2021 год, а также обсудят вопросы участия Парламентского собрания в международных мероприятиях", - отметили в пресс-службе.

Депутаты рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2021 год, а также вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства в 2019 и 2020 годах.

К участию в заседании приглашены также представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств иностранных дел Беларуси и России.-0-

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