Союзные парламентарии обсудят реализацию программы согласованных внешнеполитических действий

9 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России пройдет 14 декабря в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"Участники заседания рассмотрят ход реализации программы согласованных действий в области внешней политики государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2020-2021 годы, проект плана работы Комиссии Парламентского собрания по вопросам внешней политики на 2021 год, а также обсудят вопросы участия Парламентского собрания в международных мероприятиях", - отметили в пресс-службе.

Депутаты рассмотрят проект бюджета Союзного государства на 2021 год, а также вопросы, связанные с исполнением бюджета Союзного государства в 2019 и 2020 годах.

К участию в заседании приглашены также представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств иностранных дел Беларуси и России.-0-