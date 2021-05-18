Союзные парламентарии поддержали развитие зеленой экономики в СГ

18 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России считают перспективным развитие зеленой экономики в Союзном государстве. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе собрания по итогам состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

"Депутатам была представлена информация о перспективах развития зеленой экономики, - проинформировали в пресс-службе. - Участники заседания отметили важность совместной деятельности Беларуси и России по формированию экономической модели, которая будет нацелена на сохранность природных активов и снижение вредного воздействия на окружающий мир. Парламентарии поддержали необходимость наращивать сотрудничество в Союзном государстве по рассматриваемому вопросу".

Речь также шла о выполнении программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы. Парламентарии констатировали: в 2020 году было обеспечено полное финансирование программы, мероприятия по ней выполнены полностью. Также отмечено, что реализация программы в первом квартале 2021 года идет по плану, расходы - в пределах выделенных из бюджета Союзного государства средств.

"Также было обсуждено согласование проекта концепции программы Союзного государства "Разработка современных технологий геологического изучения, рационального и экологически безопасного использования ресурсов недр России и Беларуси", - сказали в пресс-службе. - Программа нацелена на внедрение экономически эффективных и экологически безопасных инновационных технологий и программного обеспечения для геологического изучения и повышения освоенности минеральных ресурсов, минимизации негативного влияния на окружающую среду в процессе добычи полезных ископаемых, переработки и их транспортировки. Предполагается, что государственными заказчиками программы выступят Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Министерство науки и высшего образования России. В настоящее время проект концепции проходит согласование, получены замечания от финансовых органов Беларуси и России. Парламентарии рекомендовали разработчикам программы устранить замечания и доработать документы".-0-