Союзные парламентарии рассмотрят новые программы и проекты СГ

18 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Ход разработки новых программ и проектов Союзного государства для включения их в проект союзного бюджета будет рассмотрен на заседании Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по безопасности, обороне и борьбе с преступностью. Мероприятие 25 февраля пройдет в формате видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе собрания.

"В соответствии с поручением руководства Парламентского собрания депутаты рассмотрят вопросы о ходе разработки новых программ и проектов Союзного государства для включения в проект союзного бюджета на очередной период, - проинформировали в пресс-службе. - На заседании парламентарии ознакомятся с внесенными изменениями в финансирование текущих программ по профилю деятельности комиссии, обсудят ход разработки проектов концепций программ в сфере безопасности, обороны и борьбы с преступностью. Также депутатам будет представлена информация о проведении заседания совместной коллегии министерств обороны Беларуси и России".

В рамках осуществления контроля за реализацией приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства депутаты обсудят результаты выполнения плана мероприятий по формированию единого миграционного пространства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства на 2017-2020 годы.

К участию в мероприятии приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства и министерств внутренних дел Беларуси и России.-0-