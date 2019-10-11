Сотрудничество СНГ должно учитывать изменения в глобальной экономике - Бердымухамедов

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудничество стран СНГ должно учитывать изменения в глобальной экономике. Об этом заявил Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде, сообщает государственное информагентство Туркменистана TDH .

Гурбангулы Бердымухамедов выразил уверенность, что странам СНГ вполне по силам реализация масштабных и долгосрочных проектов в таких областях, как энергетика, промышленность, транспорт и торговля. Он также отметил, что СНГ в силу своих геополитических и геоэкономических позиций должно играть инициативную роль на континенте, выступать активным участником развития и расширения торгово-экономического партнерства между Востоком и Западом, Азией и Европой.

Президент Туркменистана предложил на первом заседании Экономического совета СНГ в 2020 году рассмотреть вопрос о плане совместных действий по активизации экономического сотрудничества в СНГ с акцентом на возможное формирование и развитие энергетических, промышленных, транспортных и торговых коридоров, соединяющих государства Содружества с мировыми рынками.-0-