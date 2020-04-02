Совет Республики ратифицировал соглашение с ЕС по визам

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Республики Национального собрания Беларуси ратифицировал сегодня соглашения с ЕС об упрощении выдачи виз и о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения, передает корреспондент БЕЛТА.

Визовое соглашение сенаторам представили заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко и председатель Постоянной комиссии Совета Республики по международным делам и национальной безопасности Сергей Рачков. Оба отметили значимость документа для отношений Беларуси и ЕС. "Его ратификация будет содействовать развитию двусторонних контактов для устойчивого расширения экономических, гуманитарных, культурных, научных и других связей Беларуси и ЕС", - сказал, в частности, Сергей Рачков.

Сергей Рачков (в центре) во время заседания

Соглашение о реадмиссии парламентариям представил заместитель министра внутренних дел Александр Барсуков. Он подчеркнул, что для Беларуси с учетом ее географического положения реализация положений документа станет эффективным средством противодействия незаконной миграции.

Сегодня оба соглашения на открытии весенней сессии ратифицировала и Палата представителей.

Соглашения об упрощении выдачи виз и о реадмиссии Беларусь и Европейский союз подписали 8 января в Брюсселе. Стороны уверены, что это будет способствовать облегчению поездок граждан, развитию международных, в том числе туристических, контактов, а также укреплению атмосферы доверия и взаимопонимания между народами.

Визовое соглашение предусматривает взаимное облегчение процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. При этом будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры. Стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будет приниматься в срок до 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может увеличиться до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке. Белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Кроме того, будет увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится в два раза: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Соглашение о реадмиссии предусматривает, что со вступлением его в силу Беларусь и Европейский союз должны будут осуществлять обратный прием на свою территорию собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В документе закреплено предоставление Беларуси двухлетнего переходного периода в отношении реадмиссии граждан третьих стран. В совместной декларации к соглашению содержится обязательство Евросоюза об оказании стране технической и финансовой поддержки в этой области.

Документы должны быть ратифицированы Национальным собранием Беларуси и одобрены Европейским парламентом. Начнут они действовать в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг друга о завершении процедур ратификации. Предполагается, что визовое соглашение вступит в силу в июне 2020 года.-0-