Совместное заявление о сотрудничестве подписали Национальное собрание Беларуси и парламент Молдовы

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась церемония подписания совместного заявления о сотрудничестве между Национальным собранием Беларуси и парламентом Молдовы, передает корреспондент БЕЛТА.

Подписи под документом поставили председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова и председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный.

Владимир Андрейченко, Зинаида Гречаный и Наталья Кочанова

"Результаты встречи говорят о том, что у нас есть очень много возможностей для развития сотрудничества по многим направлениям: в политической, торгово-экономической сфере, в области промышленности, сельского хозяйства. Я уверен в том, что парламентарии намерены более активно сегодня участвовать в работе наших межправительственных структур, более активно развивать сотрудничество между регионами, городами-побратимами. Мы договорились, что особое внимание нам следует уделить вопросу нашего взаимодействия в международных парламентских организациях с целью наиболее активного продвижения наших резолюций, которые имеют объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия", - сказал Владимир Андрейченко.

Спикер отметил, что визит парламентской делегации Молдовы в Беларусь проходит в канун Дня Победы. "Поэтому особое значение мы придали вопросу взаимодействия по сохранению исторической правды, памяти о подвиге наших народов в годы Великой Отечественной войны. И в целом считаем, что этот визит - очень важный вклад в развитие межпарламентских отношений и сотрудничества между нашими странами, направлен на укрепление мира, дружбы, взаимопонимания в интересах наших государств, парламентов и наших народов", - подчеркнул он.

В свою очередь Зинаида Гречаный выразила благодарность за приглашение посетить Беларусь. "Это для нас очень важно. В рамках сегодняшней встречи нам удалось обсудить ряд очень важных вопросов, что касается нашей двусторонней повестки дня. И я думаю, что это придаст новый импульс развитию наших двусторонних отношений, которые, надо сказать, сложились уже на протяжении многих лет. И их стоит развивать, потому что дорожку к этим взаимоотношениям проторили простые граждане Молдовы и Беларуси, - сказала она. - Наше сотрудничество будет продолжаться. И не только в области промышленности и сельского хозяйства, что очень важно. По нашим дорогам ездят белорусские автобусы, по кишиневским улицам - белорусские троллейбусы, которые, кстати, собираются уже и в Кишиневе. Будем надеяться, что будет налажена и сборка автобусов. На наших полях работает белорусская сельхозтехника. И мы обязаны эти взаимоотношения развивать".

Спикер молдавского парламента уверена, в силах парламентариев наших стран развивать и укреплять взаимоотношения. "Создана группа дружбы между нашими парламентами. Мы должны продолжать наше сотрудничество и поддерживать друг друга на международных площадках. И мы это будем делать. Ну и, конечно, в гуманитарной сфере сотрудничать, в медицине. Мы сегодня обменялись мнениями, как наши страны проходят через пандемическую ситуацию. Мы договорились о взаимном сотрудничестве. Я хочу выразить огромную благодарность за ту медицинскую технику, которая была поставлена в Молдову, и она успешно работает. Она была поставлена до пандемии, а в период пандемии нам это очень помогает. Как говорят в народе - друзья познаются в беде. Если мы будем поддерживать друг друга, тогда у нас будет обеспечен успех. Эта дружба взаимовыгодная, без всяких каких-либо политических условий. Мы должны обеспечивать взаимовыгодное сотрудничество, и это, я думаю, в силах наших парламентов", - заключила она.-0-

Фото Рамиля Насибулина