Андрейченко: Беларусь и Молдова - два дружественных государства

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня состоялась встреча председателя Палаты представителей Владимира Андрейченко и председателя Совета Республики Натальи Кочановой с парламентской делегацией Молдовы во главе с председателем парламента Зинаидой Гречаный, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы всегда в Беларуси рады принимать дорогих нам гостей и особенно тех, кого по праву считаем своими друзьями. Мы недавно встречались с Чрезвычайным и Полномочным Послом Молдовы в Беларуси. Отношения между Беларусью и Молдовой имеют хорошую историю. Это два дружественных государства. У нас нет каких-то серьезных проблемных вопросов. На регулярной основе встречаются Президенты, руководители правительств, парламентов. Созданы рабочие группы по сотрудничеству. Важно и то, что у нас довольно развитая договорно-правовая база - более 90 межгосударственных, межправительственных, межведомственных соглашений. И сотрудничество в международных организациях у нас всегда проходит в конструктивном ключе", - сказал Владимир Андрейченко.

Как добавила Зинаида Гречаный, наши страны связывают вековые традиции. "И нынешнему поколению нужно сделать все, чтобы это осталось. Вообще парламентарии должны идти по той тропинке, которую проторил простой народ и бизнес. Потому что это путь развития любой страны", - подчеркнула она.

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