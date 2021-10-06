Спецпосланник президента Венесуэлы, старший брат Уго Чавеса, посещает Беларусь

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специальный посланник президента Боливарианской Республики Венесуэла Адан Чавес Фриас посещает Беларусь. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Венесуэлы в Минске.

В программе визита венесуэльского гостя - встреча с председателем Совета Республики Национального собрания Натальей Кочановой и председателем Палаты представителей Национального собрания Владимиром Андрейченко.

Как ожидается, специальный представитель президента Боливарианской Республики Венесуэла выступит с лекцией "Идеи Боливара и Чавеса сегодня" в БГУ. Кроме того, предусматривается участие Адана Чавеса Фриаса в открытии выставки "Трансатлантик арт-мессидж", на которой в числе других будет представлена картина "Наш Уго".

Адан Чавес Фриас - старший брат Уго Чавеса. Он прибыл в Минск 6 октября и пробудет в нашей стране до 10 октября.-0-