Спикер Национальной ассамблеи парламента Пакистана в сентябре планирует посетить Беларусь

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Исламской Республике Пакистан Андрей Метелица 7 сентября встретился с заместителем министра иностранных дел Пакистана Мухаммадом Тариком. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Пакистане.

Собеседники обсудили конкретные шаги по реализации договоренностей, достигнутых в ходе пятого раунда политических консультаций на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств Беларуси и Пакистана, включая подготовку значимых двусторонних мероприятий и встреч на различных уровнях.

Особое внимание было уделено вопросам организации запланированного на сентябрь визита в Беларусь спикера Национальной ассамблеи парламента Пакистана Асада Кайсера, а также проведения совместной комиссии по торговому и экономическому сотрудничеству.-0-