США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом - Хэйл

17 сентября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Нормализуя отношения, США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. Об этом после встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл, передает корреспондент БЕЛТА.
"Мы приветствуем расширение сотрудничества в вопросах нераспространения, безопасности на границе, экономического взаимодействия и обмена информацией в сфере общей безопасности. Нормализуя наши отношения, мы не просим Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. США уважают желание Беларуси определять свой собственный путь и делать свой вклад в мир и стабильность в регионе", - сказал заместитель государственного секретаря США.
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