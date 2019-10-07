США заинтересованы в укреплении двусторонних отношений с Беларусью - Фреден

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США заинтересованы в укреплении и дальнейшей нормализации двусторонних отношений с Беларусью. Такое мнение сегодня высказал директор офиса Восточной Европы Государственного департамента США Брэд Фреден на полях форума "Минского диалога" в белорусской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

США, по его словам, с нетерпением ждут укрепления и углубления сотрудничества с Беларусью. Он отметил, что у двух стран есть общие интересы в различных сферах, в которых они могут работать вместе.

Брэд Фреден напомнил, что в сентябре Беларусь посетил заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хэйл. На встрече с Президентом Александром Лукашенко он заявил о восстановлении диппредставительства на уровне послов. Во время визита озвучивалась позиция: США не просят Беларусь делать выбор между Востоком и Западом. "Учитывая ее географическое положение, экономические и политические отношения, у нее всегда будет особый формат отношений с соседом на востоке", - подчеркнул Брэд Фреден.

Дискуссию на форуме "Минского диалога" он назвал важным вкладом в региональную безопасность, отметив, что международное сообщество нуждается в такой дискуссионной площадке.

Форум "Минского диалога" на тему "Европейская безопасность: отойти от края пропасти" открылся сегодня в белорусской столице. Участниками двухдневного мероприятия станут действующие официальные лица высокого уровня, бывшие политики, имеющие опыт работы на международной арене, академические эксперты. Ожидается, что их общее число будет больше, чем в прошлом году, когда на форуме побывали более 500 представителей из 59 стран. На площадке форума все заинтересованные могут открыто дискутировать о настоящем и будущем европейской безопасности и искать взаимоприемлемые стандарты безопасности для всех. Мероприятие собрало высокопоставленных официальных лиц и ведущих экспертов из ЕС, России, США, Китая и государств Восточной Европы, Южного Кавказа и Центральной Азии.

"Минский диалог" начал свою работу в качестве экспертной инициативы в начале 2015 года. Его миссия - предоставлять открытую площадку без геополитических разделительных линий для исследований и дискуссий о международных отношениях и безопасности в Восточной Европе. Регулярные мероприятия "Минского диалога" собирают международных экспертов, а также высокопоставленных государственных деятелей и дипломатов.-0-