"Стандартный набор заезженных клише" - МИД высказался о заявлениях G7 по Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания 6 мая в Лондоне. Заявление пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза опубликовано на сайте министерства, сообщает БЕЛТА.

В коммюнике глав МИД G7 в том числе упоминается и Беларусь. Они, в частности, призывают Беларусь провести "новые, свободные и справедливые выборы под международным наблюдением" и "вступить в конструктивный диалог со всеми слоями общества, включая подлинных лидеров оппозиции и гражданского общества".

Анатолий Глаз рассказал об одной из статей в британском издании The Guardian: в материале анализируются данные международного опроса общественного мнения, проведенного в феврале - апреле по заказу НКО "Альянс демократий", которой руководит бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен. В исследовании приняли участие 50 тыс. человек в 53 странах. Почти половина респондентов во всех этих государствах обеспокоена, что США угрожают демократии в их стране. И один из выводов, который делает газета, состоит в том, что "ни США, ни Группа семи (G7) в целом не могут просто надеть на себя мантию защитников демократии".

"Было бы очень хорошо, если бы эта простая истина дошла и до самих участников Группы семи. Что касается абзаца, которого "удостоилась" Беларусь. Это стандартный набор заезженных клише. Такие мантры фактически без изменений кочуют с площадки на площадку, демонстрируя, к сожалению, глубокое непонимание и нежелание понимать ситуацию в нашей стране их авторами, антибелорусскую ангажированность их инициаторов. В риторике понятно, откуда появились теперь еще и некие "настоящие лидеры оппозиции". Назначить "настоящую власть" уже, очевидно, не получилось, поэтому можно попробовать словесно легитимизировать хотя бы удобную оппозицию", - отметил представитель МИД.

Призывы к проведению новых выборов в Министерстве иностранных дел назвали прямым давлением на страну. "В качестве ликбеза авторам отмечаем, что любое вмешательство во внутренние дела суверенных государств противоречит основополагающим нормам и принципам международного права. Мы суверенное государство, поэтому мы сами будем решать, когда и какие электоральные кампании проводить в своей стране. Для этого нам не нужны никакие призывы, понукания или указания извне. В качестве еще одного ликбеза напомню, что все выборы в нашей стране проходили под международным наблюдением. Ну, а если какие-то международные структуры оказались неспособны организовать свою работу, имея наше приглашение, то не нужно пытаться переложить вину", - подчеркнул Анатолий Глаз.-0-