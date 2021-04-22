Стариков: Беларусь и Россию пытаются "раскатать" под американцев

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Разворачивающиеся вокруг Беларуси и России события - это попытки "раскатать" их под американцев. Такое мнение высказал российский общественный деятель, публицист, блогер Николай Стариков в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

Ведущий программы, руководитель телеканала ОНТ Марат Марков напомнил о последних информационных поводах в западных СМИ (обвинения в адрес России о взрывах в Чехии в 2014 году и высылка российских дипломатов, ситуация вокруг Алексея Навального, введение санкций против Беларуси и России, политический кризис вокруг событий в Украине) и поинтересовался у гостя мнением, связаны ли эти события с недавно пресеченной попыткой вооруженного мятежа в Беларуси.

"Все имеет связь. Перед нами элементы одного большого "катка", который пытается наше Союзное государство, Россию и Беларусь, раскатать под американцев. Пока ничего у них, слава богу, не получается", - ответил Николай Стариков.

По его словам, государственные перевороты и убийства руководителей стран - это визитная карточка Центрального разведывательного управления США. В 1960-1980-е годы ЦРУ активно занималось подобными делами в других странах, обратил внимание публицист. Сейчас об этом подзабыли, потому что пришло время цветных революций, добавил он.-0-