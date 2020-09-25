Страны ЕАЭС продемонстрировали ВОЗ реализацию ее рекомендаций по борьбе с COVID-19

25 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны Евразийского экономического союза продемонстрировали представителям Всемирной организации здравоохранения, как рекомендации ВОЗ по борьбе с COVID-19 реализуются в ЕАЭС. Об этом сообщил член Коллегии (министр) Евразийской экономической комиссии Виктор Назаренко по итогам встречи с делегацией Европейского регионального бюро ВОЗ во главе с ее директором Хансом Клюге, передает корреспондент БЕЛТА.

"Коллеги из ВОЗ увидели, как на практике реализованы их рекомендации на примере наших пяти стран", - сказал Виктор Назаренко.

На встрече обсуждалась тема предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории стран ЕАЭС. "В этих условиях ЕЭК стала площадкой, на которой проводилось обсуждение самых разных аспектов взаимодействия стран союза, - отметил Виктор Назаренко. - Потому что перед государствами, с одной стороны, стояла задача противодействовать распространению этой инфекции, с другой - нужно было решать вопросы, связанные с сохранением взаимной торговли, обеспечением необходимыми товарами, продовольствием, лекарственными средствами и медизделиями".

Министр ЕЭК напомнил, что на уровне органов ЕАЭС был принят целый ряд решений, которые позволили решить многие проблемы, вызванные распространением коронавирусной инфекции. Так, решением глав государств ЕАЭС был создан Совет главных санитарных врачей союза. "Идея создания совета оказалась достаточно эффективной, - подчеркнул Виктор Назаренко. - Совет с периодичностью раз в две недели рассматривал все вопросы, чтобы обеспечить страны необходимым количеством тест-систем, спланировать взаимодействие и обмен информацией".

Кроме того, органы союза принимали решения, связанные с условиями поставок отдельных видов товаров, необходимых для общего рынка, в отдельных случаях по предложениям государств отменялись ввозные таможенные пошлины. "Главы правительств подписали комплексный план в области здравоохранения и санитарно-эпидемиологического благополучия, который охватывает все аспекты взаимодействия не только санэпидслужб, но и органов здравоохранения, - продолжил министр ЕЭК. - Большое внимание уделялось вопросам санэпидблагополучия тех, кто задействован в перевозке товаров. Были разработаны рекомендации по работе заправочных станций, стоянок, пунктов питания и проживания водителей, чтобы все страны использовали единые принципы".

Виктор Назаренко добавил, что сотрудничество ЕЭК и ВОЗ осуществляется по целому ряду направлений: подходы к регулированию обращения лекарственных средств и медизделий, предупреждение возникновения и ликвидация инфекционных заболеваний. На встрече обсуждались и вопросы, связанные с общественным здравоохранением. Отдельная тема была посвящена работе ЕЭК и уполномоченных органов стран ЕАЭС по обеспечению безопасности пищевой продукции.-0-