Страны ОДКБ намерены активнее информировать о деятельности организации

19 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Страны ОДКБ намерены усилить совместную работу по информированию о деятельности организации. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась по итогам состоявшегося сегодня в Душанбе заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

"Принято решение СМИД ОДКБ, напрямую затрагивающее и ваши интересы в хорошем смысле, уважаемые журналисты, о совместных мерах дипломатических представительств государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности по наращиванию информационной работы о деятельности ОДКБ, - сказал Станислав Зась. - Министры иностранных дел государств - членов ОДКБ решили поручить главам дипломатических представительств своих государств активизировать взаимодействие по информационному сопровождению деятельности ОДКБ. В частности, документ предусматривает проведение Дней ОДКБ и использование цифровых ресурсов дипломатических представительств государств-членов ОДКБ для размещения актуальной информации об организации, а также работу в социальных сетях в целях популяризации деятельности ОДКБ".

На заседании был одобрен проект соглашения по вопросам юрисдикции и правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств системы коллективной безопасности на территориях государств - членов ОДКБ. "Цель документа заключается в создании механизма сотрудничества компетентных органов государств - членов ОДКБ (военной полиции, военного следствия, военной прокуратуры, военных судов, трибуналов) по уголовным и административным делам в отношении лиц, входящих в состав формирований сил и средств системы коллективной безопасности", - пояснил генеральный секретарь.

Следующее заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ запланировано провести также в Таджикистане накануне сессии Совета коллективной безопасности в четвертом квартале 2021 года.-0-