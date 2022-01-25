Страны ОДКБ провели консультации по укреплению таджикско-афганской границы

25 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Консультации представителей заинтересованных министерств и ведомств государств - членов ОДКБ по проекту целевой межгосударственной программы по укреплению участков таджикско-афганской границы состоялись сегодня в Москве. Информация об этом размещена на официальном сайте ОДКБ, сообщает БЕЛТА.
"Были заслушаны концептуальные подходы по проекту программы и выработаны рекомендации по дальнейшей работе в целях скорейшего принятия данного документа", - говорится в сообщении.
Консультации прошли под председательством заместителя секретаря Совета безопасности Таджикистана Шарафа Файзуллозоды с участием представителей аппаратов советов безопасности государств - членов ОДКБ. В работе принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Тахир Хайрулоев.-0-