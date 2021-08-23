Страны ОДКБ выработают меры реагирования на афганскую угрозу до 16 сентября - Песков

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23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меры совместного реагирования на исходящую из Афганистана угрозу поручено выработать до 16 сентября по итогам внеочередной сессии стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС."По итогам заседания главы государств и правительств условились дать поручение советам министров иностранных дел, обороны, комитету секретарей советов безопасности вместе с секретариатом оперативно выработать меры совместного реагирования на потенциальную угрозу, которая сейчас проистекает из Афганистана", - сказал Дмитрий Песков.По его словам, из-за сложившейся ситуации возникают реальные риски для всего евразийского региона и мира в целом. "Это было акцентировано участниками, и лидеры рассчитывают на то, что это поручение будет исполнено до 16 сентября, когда на полноформатной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ снова соберутся главы в Душанбе", - сказал Дмитрий Песков и добавил, что тогда же этот диалог будет продолжен.Лидеры государств ОДКБ сегодня приняли участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности. Решение о ее проведении было принято на фоне последних событий в Афганистане. В повестке встречи - вопросы обеспечения безопасности государств - членов ОДКБ в контексте событий в Афганистане. Лидеры стран также обсудили эффективное совместное реагирование на возможные трансграничные вызовы и угрозы.Ситуация в Афганистане обострилась после того, как президент США Джо Байден в апреле объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого боевики "Талибана" нарастили темпы наступления и 15 августа без боя в течение нескольких часов установили полный контроль над Кабулом. Президент Афганистана Ашраф Гани сложил с себя полномочия главы государства и покинул страну.-0-