Связь Беларуси и России не разрушат никакие Telegram-каналы - губернатор Новгородской области

17 октября, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Историческую связь Беларуси и России не разрушат никакие Telegram-каналы. Об этом сегодня на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко заявил губернатор Новгородской области России Андрей Никитин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Очень приятно быть здесь, почувствовать знаменитое белорусское гостеприимство. Действительно, оно потрясающее", - сказал губернатор в начале встречи.

По его словам, есть как минимум две вещи в истории, которые никто не может изменить. "Первая история - это, конечно, Великая Отечественная война. На Новгородской земле когда-то, еще в советское время, зародилось поисковое движение. Сейчас отряды из Беларуси активно участвуют в том числе в поиске на Новгородской земле. Каждый год приезжает отряд из Бреста. Только за последние годы найдено около 80 красноармейцев - уроженцев Беларуси в новгородских лесах, болотах", - сказал губернатор.

"Вот эта связь никакими ни Telegram-каналами, ни чем-то еще разрушена быть не может. Эта связь навсегда", - подчеркнул Андрей Никитин.

"Конечно, есть и второй момент - София новогородская, София полоцкая (храмы. - Прим. БЕЛТА). Основание всей нашей истории, ее фундамент находится и в Беларуси, и на Новгородской земле. Это тоже невозможно отменить и как-то переиначить", - уверен руководитель российского региона.-0-