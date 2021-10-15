Таджикистан предложил создать в СНГ единый список экстремистских и террористических организаций

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таджикистан предлагает создать в СНГ единый список экстремистских и террористических организаций. Об этом сегодня заявил Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на заседании Совета глав государств СНГ, передает корреспондент БЕЛТА.

Президент Таджикистана подчеркнул, что странам СНГ важно продолжать сотрудничать для обеспечения региональной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму во всех их проявлениях.

"Нас также беспокоит деятельность ряда запрещенных в наших странах организаций, которые используют площадки международных и региональных структур для оправдания своих противозаконных действий. В этой связи рассчитываем, что предложенная Таджикистаном идея о создании единого списка террористических и экстремистских организаций, запрещенных на территории государств-участников, будет совместно реализована", - сказал Эмомали Рахмон.-0-