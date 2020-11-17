Тема коллективной безопасности обсуждалась на заседании Комитета секретарей совбезов ОДКБ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопросы коллективной безопасности обсуждались на заседании Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, которое прошло в формате видеоконференции. Об этом рассказали корреспонденту БЕЛТА в Государственном секретариате Совета безопасности Беларуси.

"Сегодня в формате видеоконференции прошло заседание Комитета секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ, в котором принял участие заместитель государственного секретаря Совета безопасности Беларуси Михаил Пузиков, - отметили в ведомстве. - Руководители аппаратов советов безопасности обменялись мнениями об актуальных вызовах и угрозах коллективной безопасности, а также обсудили меры, направленные на их нейтрализацию. Заслушали председателя Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков о деятельности совета и путях совершенствования работы в данной сфере".

Участники мероприятия были проинформированы о событиях, происходящих в Беларуси в поствыборный период. На заседании была подчеркнута недопустимость вмешательства во внутренние дела государств и важность сохранения стабильности в обществе.

По итогам встречи принято заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии. Кроме того, согласованы некоторые документы по развитию и совершенствованию нормативной правовой базы, военного и военно-экономического сотрудничества государств - членов ОДКБ.-0-

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