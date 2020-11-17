Патрушев: пандемия проверяет на прочность глобальные политические и экономические системы

17 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия COVID-19 подвергает проверке на прочность глобальные политические и экономические системы. Об этом заявил председатель Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на заседании КССБ, которое состоялось сегодня в режиме видео-конференц-связи, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Николай Патрушев констатировал, что один из острых вызовов - продолжающаяся пандемия COVID-19. "Стремительное распространение коронавируса изменило привычный уклад жизни практически во всем мире, - отметил он. - Проверке на прочность подвергается глобальная политическая и экономическая системы. Вместе с тем уже сейчас можно с уверенностью говорить, что наши государства достойно проходят этот трудный период".

Николай Патрушев заявил, что для преодоления последствий пандемии важно обмениваться актуальной информацией, оказывать необходимое содействие друг другу, в том числе путем поставки тестов, лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, разработки и испытания вакцин, а также проведения консультаций по оказанию врачебной помощи гражданам государств - членов ОДКБ. "Нам предстоит всесторонне проанализировать последствия пандемии, выработать коллективные подходы к взаимодействию в рамках ОДКБ в области обеспечения биологической безопасности", - подчеркнул он.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась, оценивая военно-политическую обстановку в мире, сказал, что она остается сложной, а уровень ее напряженности, в том числе в зоне ответственности ОДКБ и в непосредственной близости от нее, за последний год значительно увеличился. "Сегодня все более очевидной становится потребность в консолидации международных усилий по преодолению конфронтации и снижению существующих угроз, - заявил он. - Особенно это актуально в условиях, когда идет демонтаж основных геополитических договоренностей, обеспечивавших многие годы баланс сил и стабильность в мире".

Члены КССБ подробно и детально обсудили вызовы и угрозы безопасности государств - членов ОДКБ в Восточно-Европейском, Кавказском и Центрально-Азиатском регионах коллективной безопасности. По итогам заседания было принято заявление секретарей советов безопасности государств - членов ОДКБ об укреплении сотрудничества и координации усилий для борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии. В документе секретари совбезов обращают внимание мирового сообщества на необходимость объединения усилий в противодействии терроризму в рамках широкой международной антитеррористической коалиции, опирающейся на фундаментальные нормы и принципы международного права, на основе строгого соблюдения Устава ООН и выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН.

"Считаем недопустимой практику использования государствами террористических и связанных с ними экстремистских организаций в качестве инструментов реализации собственных политических и геополитических целей, а также неприемлемым использование такими организациями международных площадок для пропаганды своей идеологии", - говорится в заявлении.

На заседании КССБ была заслушана информация статс-секретаря - заместителя министра внутренних дел России Игоря Зубова об итогах деятельности Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств - членов ОДКБ, а также Антинаркотическая стратегия государств - членов ОДКБ на 2021-2025 годы, которую планируется внести на рассмотрение Совета коллективной безопасности ОДКБ 2 декабря. Члены КССБ одобрили план совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2021 год и план консультаций представителей государств - членов ОДКБ по вопросам внешней политики, безопасности и обороны на второе полугодие 2020 года - первое полугодие 2021 года

Секретари советов безопасности государств - членов ОДКБ одобрили ряд проектов решений СКБ ОДКБ, касающихся военного и военно-технического сотрудничества, совершенствования подготовки Миротворческих сил, а также кадров для органов государственной власти государств - членов ОДКБ.

Подводя итоги заседания, председатель КССБ ОДКБ Николай Патрушев сообщил, что секретари советов безопасности выступили за расширение сотрудничества по предотвращению проникновения на территорию государств ОДКБ иностранных террористов-боевиков. Отдельное внимание было уделено вопросам информационной безопасности. "Мы договорились о продолжении практики проведения военных учений, в ходе которых будут отрабатываться новые формы и способы применения коллективных сил. Констатировали, что созданные коллективные силы на сегодняшний день обладают достаточным потенциалом для решения возложенных на них задач. При этом обсудили планы их дальнейшего оснащения современными образцами вооружения и военной техники, системами управления и связи. Проанализировали перспективы миротворческой деятельности ОДКБ с акцентом на возможность участия сил ОДКБ в миротворческих операциях под эгидой ООН", - отметил Николай Патрушев.-0-