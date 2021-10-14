Токаев поддержал предложение Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС

Касым-Жомарт Токаев Фото akorda.kz
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поддержал предложение Президента Беларуси Александра Лукашенко о важности продвижения цифровой повестки в ЕАЭС. Об этом он заявил сегодня на заседании Высшего Евразийского экономического совета в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Актуальность данной тематики не нуждается в дополнительном обсуждении", - сказал казахстанский лидер.
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