ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов в парламент

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ для мониторинга выборов депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва, сообщил журналистам руководитель Штаба миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Миссия наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей осуществляет мониторинг избирательной кампании в Беларуси с 4 сентября. Формирование миссии продолжается. На сегодня ЦИК аккредитовал 60 наблюдателей от СНГ. Всего же в состав нашей миссии войдут около 400 наблюдателей, представляющих государства СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ", - рассказал Виктор Гуминский.

Он отметил, что координирует работу наблюдателей от СНГ Штаб миссии, разместившийся в здании Исполнительного комитета СНГ.

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