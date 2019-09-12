ЦИК: число инициативных групп по сбору подписей говорит о возможности хорошей альтернативы на выборах

12 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси подано 446 заявлений на регистрацию инициативных групп граждан по сбору подписей избирателей в поддержку лиц, предлагаемых для выдвижения кандидатами в депутаты. Зарегистрировано 350 групп. Об этом сегодня в Национальном пресс-центре сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Больше всего заявлений на регистрацию инициативных групп подано в Минске - 120. В Минской области их 73, в Могилевской области - 59, в Брестской - 54, в Витебской - 49, в Гомельской - 47, в Гродненской - 44. "Если указанные лица соберут подписи, то мы говорим уже о хорошо альтернативных выборах", - сказала Лидия Ермошина.

Она проинформировала, что на данный момент в стране уже есть один человек, который выдвинулся кандидатом в депутаты. Он претендует на то, чтобы представлять интересы избирателей Витебского-Горьковского избирательного округа №17.

Глава Центризбиркома не стала делать прогнозов, какой конкурс сложится в этом году на выборах. "Хотелось бы, чтобы конкурс был, и был везде, чтобы у нас не было безальтернативных округов", - высказала пожелание Лидия Ермошина. Она напомнила, что в 2016 году на одно место в парламенте претендовали в среднем 4,5 человека на место.-0-