ЦИК обнародовал сведения о количестве избирателей на выборах Президента Беларуси

27 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком обнародовал сведения о количестве избирателей в Беларуси и за ее пределами - 6 844 932. Такая информация размещена на сайте ЦИК, сообщает БЕЛТА.

По данным ЦИК, в Брестской области - 984 601 избирателей, в Витебской - 849 472, в Гомельской - 1 069 567. В Гродненской области насчитывается 751 084 избирателей, в Минской - 1 142 043, в Могилевской - 801 825. Больше всего их в Минске - 1 241 021.

На участках, размещенных за рубежом, ожидают 5 319 человек.

Всего на выборах президента образовано 5 767 участков для голосования. В их числе 44 за пределами страны. Они будут работать в белорусских посольствах и генконсульствах в 36 странах мира: Австрии, Азербайджане, Армении, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Венесуэле, Вьетнаме, Германии, Грузии, Израиле, Испании, Италии, Казахстане, Канаде, Китае, на Кубе, в Латвии, Литве, Молдове, Нидерландах, Польше, России, Сербии, Словакии, США, Турции, Узбекистане, Украине, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии.

Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. Досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги выборов Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-