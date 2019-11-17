ЦИК: обстановка на избирательных участках спокойная

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обстановка на избирательных участках спокойная. Каких-то происшествий в ночь с 16 на 17 ноября на них не фиксировалось. Об этом журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.
Избирательные участки открылись в штатном режиме. Как отметила Лидия Ермошина, жалоб от национальных наблюдателей не поступало.
"Пока обстановка абсолютно спокойная, - сказала она. - Думаю, активность и связанные с этим определенные споры будут нарастать по мере приближения к 20.00, к завершению голосования".
Лидия Ермошина добавила, что за прошедшую ночь, по данным органов внутренних дел, происшествий, связанных с выборами, с избирательными участками, зафиксировано не было.
Во время брифинга она проинформировала, что за период избирательной кампании поступило 938 обращений по поводу агитации, порядка подсчета голосов и т.д.-0-