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14 июля 2020, 13:26

ЦИК зарегистрировал пять кандидатов в Президенты Беларуси

ЦИК. Фото из архива
ЦИК. Фото из архива
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14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центризбирком сегодня на заседании зарегистрировал пять кандидатов в Президенты, передает корреспондент БЕЛТА.

Зарегистрированы Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень.

Отказано в регистрации Виктору Бабарико из-за несоответствия представленной декларации о доходах и имуществе, а также из-за того, что в его избирательной кампании участвовала иностранная организация. Не зарегистрировал ЦИК и Валерия Цепкало: он не смог собрать в поддержку своего выдвижения более 100 тыс. достоверных подписей избирателей. Причина также в том, что в декларации о доходах и имуществе его супруги были указаны недостоверные сведения, которые имеют существенное значение.

Как сообщалось, Палата представителей назначила президентские выборы на 9 августа. По календарному плану досрочное голосование на выборах состоится с 4 по 8 августа. Итоги Центризбирком должен подвести не позднее 19 августа. Второй тур, если в нем будет необходимость, по плану должен пройти не позднее чем в двухнедельный срок, то есть 23 августа.-0-

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выборы в Беларуси ЦИК
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