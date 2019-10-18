Турчин и Акимов сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт по углублению интеграции

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин и вице-премьер России Максим Акимов сегодня на переговорах в Москве сняли разногласия по проектам некоторых дорожных карт, необходимых для реализации готовящейся программы по углублению интеграции в Союзном государстве. Об этом Александр Турчин сообщил журналистам по итогам встречи, передает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с тем Александр Турчин не стал конкретизировать проблемы, по которым удалось сблизить позиции в проектах дорожных карт. "Давайте мы их примем, а потом будем более подробно о них говорить", - сказал он.

По словам первого вице-премьера Беларуси, на встрече обсуждался широкий круг вопросов, касающихся, в частности, сфер информатизации и связи, таможни. "Сегодня обсуждались и дорожные карты, которые разрабатывают наши ведомства, и те вопросы, которые находятся на контроле моем и Максима Акимова, - отметил Александр Турчин. - Это вопросы, скажем так, электронных пломб, вопросы маркировки товаров. Надеемся, что сегодня мы нашли те развилки, которые позволят реализовать наши договоренности, прежде всего, не в ущерб бизнесу - как белорусскому, так и российскому".

Перед началом встречи вице-премьер России Максим Акимов заявлял, что стороны намерены обсудить проекты дорожных карт, касающиеся создания объединенной системы маркировки и прослеживаемости товаров, транспортного контроля, а также единого рынка связи и информатизации.-0-