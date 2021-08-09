Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени - участник "Большого разговора"

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Углубление интеграции Беларуси и России является велением времени. Такое мнение выразил корреспонденту БЕЛТА главный редактор аналитического портала "Евразия. Эксперт" Вячеслав Сутырин, который участвует во встрече главы государства Александра Лукашенко с представителями медийного сообщества "Большой разговор с Президентом".

"Как эксперту мне интересно услышать оценки Александра Лукашенко о ситуации и внутри Беларуси, особенно в связи с конституционной реформой в стране, и вокруг Беларуси, потому что напряжение растет, и это напряжение серьезное. Это и санкции Европейского союза, и Запада в целом, и секторальные санкции, которые сейчас усиливаются в отношении Республики Беларусь", - сказал он.

"Интересно почувствовать атмосферу, пообщаться с коллегами-экспертами, понять их взгляд на ситуацию", - поделился главный редактор.

"Общее ощущение, что сейчас веление времени - это углубление интеграции Беларуси и России, - продолжил он. - И не только по причине экономической ситуации, в том числе санкций, а в силу того, чтобы иметь перспективу еще более углубленного сотрудничества на будущее. Потому что без интеграции не будет ресурсов для долгосрочного экономического развития".

Вячеслав Сутырин добавил: "Всегда приятно приезжать в Беларусь, гостеприимную и цивилизационно самую близкую для России страну. Беларусь и Россия едины, поэтому вопросов много сейчас в нашей общей повестке дня".-0-