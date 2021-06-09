Украинский депутат Шевченко: белорусская власть нацелена прежде всего на защиту национальных интересов

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Политика белорусской власти направлена прежде всего на отстаивание национальных интересов. Об этом заявил народный депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко в программе "ОбъективНо" на телеканале ОНТ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Украина перестанет быть площадкой геополитической войны между коллективным Западом и Россией только когда действительно станет независимой как от России, так и от коллективного Запада. Для меня это главное. Почему Александр Григорьевич Лукашенко для меня является таким примером? Потому что политика направлена прежде всего на национальные интересы", - заявил Евгений Шевченко.

Он подчеркнул, что любая власть должна принимать решения, исходя из интересов своего государства и народа. "То, что я вижу в Украине, к сожалению, это не так", - добавил депутат.-0-