Успех образования в его развитии вместе с обществом - кандидат в сенаторы от Минска

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Кандидаты в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва от Минска представили на заседании Минского городского Совета депутатов свои программы. Выдвинутая представителем от столицы директор гимназии №10 Марина Ильина выразила свою позицию по совершенствованию системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наша задача - сформировать национальную модель конкурентоспособной многоуровневой системы образования. Необходимо исходить из того, что, во-первых, первостепенны национальные интересы и потребности экономики страны. Во-вторых, каждый гражданин имеет возможность реализовать конституционное право на образование, быть востребованным в жизни. В-третьих, вопрос совершенствования системы образования никогда не будет снят с повестки дня, потому что общество непрестанно развивается, - отметила она. - И еще, об уровне образования надо судить не только по результатам ЦТ, победам на предметных олимпиадах, а по уровню личного и социального развития каждого".

Обеспечивать равный доступ к образованию и преемственность его на всех ступенях, формировать в обществе толерантность ко всем участникам процесса, повышать заработную плату педагогов, укреплять материальную базу учреждений, активно привлекать в отрасль инвестиции, развивать государственно-частное партнерство, внедрять цифровые технологии в образование - не менее важные задачи, стоящие перед государством в сфере образования, считает Марина Ильина.

В данный момент идет процедура голосования и подсчета голосов депутатов. Итоги выборов ЦИК огласит 12 ноября.

Совет Республики - одна из двух палат парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства. При этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент. Членом Совета Республики может стать гражданин Беларуси, достигший 30 лет и проживший на территории соответствующей области либо Минска не менее пяти лет. Выдвигаться в сенаторы не могут те, кто имеет судимость. Также один и тот же человек не может одновременно являться членом двух палат парламента. Нельзя быть одновременно и членом Совета Республики, и членом правительства. Не допускается совмещение обязанностей сенатора с одновременным занятием должности Президента или судьи.-0-