Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства" - Макей

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства". Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил сегодня во время видеоконференции глав внешнеполитических ведомств стран - участниц инициативы ЕС "Восточное партнерство", передает корреспондент БЕЛТА.

"Здорово, что мы можем продолжать работать над будущим "Восточного партнерства", несмотря на пандемию COVID-19. Кризис нанес тяжелый урон странам Европейского союза и "Восточного партнерства", и Беларусь скорбит о гибели многих людей, - заявил министр. - Пандемия стала стресс-тестом для наших обществ и экономик. Мы полностью разделяем мнение о том, что устойчивость должна быть главной целью "Восточного партнерства".

Владимир Макей отметил: белорусская сторона высоко ценит помощь, предлагаемую Европейским союзом и его отдельными государствами. "Мы с нетерпением ожидаем первой поставки медикаментов из ЕС и развертывания других инструментов помощи, в том числе через ЕБРР и ЕИБ. Позвольте мне надеяться, что Беларусь также получит право на макрофинансовую помощь ЕС, как только будет заключена сделка с МВФ", - сказал он.

Министр также заметил, что устойчивость предполагает развитие торговых связей, инвестиционного сотрудничества, доступ к рынкам. "Беларусь рассчитывает на поддержку ЕС в процессе вступления в ВТО. Также важно, чтобы экспортная сертификация наших продуктов питания возобновлялась как можно скорее, без каких-либо связанных условий", - подчеркнул дипломат.-0-