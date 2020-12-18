Узбекистан предлагает усилить промкооперацию в СНГ и взаимно признать документы трудовых мигрантов

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на заседании Совета глав государств СНГ озвучил ряд предложений по углублению сотрудничества между странами Содружества, передает корреспондент БЕЛТА.

Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что Узбекистан рассматривает СНГ как важную и эффективную площадку для углубления практического партнерства по всем направлениям. "Сегодня мы являемся свидетелями сложного процесса формирования нового мирового порядка, усиления противоречий и неопределенности в мире", - сказал он. Ситуацию, по его словам, усугубляет пандемия, последствия которой носят глобальный характер. "Сформировалась новая реальность, которую мы должны учитывать. Убежден, что использование огромного потенциала СНГ, консолидация наших усилий, дальнейшее укрепление взаимного доверия, сотрудничества помогут нам найти оптимальные пути скорейшего выхода из этого кризиса", - отметил президент Узбекистана.

В качестве направлений для усиления сотрудничества он предложил расширить практику внедрения зеленых коридоров между странами СНГ, принять дорожные карты по развитию электронной торговли, разработать комплексную программу промкооперации (речь о создании совместных кластеров в АПК, машиностроении, электротехнике, легкой и пищевой промышленности, фармацевтике).

Узбекистан также выступает за скорейшее возобновление авиасообщения в СНГ, за признание на взаимной основе документов трудовых мигрантов и принятие программы сотрудничества по вопросам трудовой миграции.

Глава узбекского государства напомнил, что в 2021 году Содружество отметит юбилей - 30-летие со дня основания организации. В этой связи он констатировал огромный созидательный потенциал СНГ и его востребованность. "Если мы активизируем наше сотрудничество с учетом обсуждаемых сегодня вопросов, сможем подойти к юбилею с весомым результатом, который будет способствовать прогрессу и дальнейшему процветанию наших стран", - заключил он.-0-