Узбекистан высоко ценит и дорожит дружбой с Беларусью - посол

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Узбекистан высоко ценит и дорожит дружбой с Беларусью, заявил сегодня Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов во время торжественной церемонии передачи гуманитарного груза из Узбекистана, передает корреспондент БЕЛТА.

"Друг познается в беде. Конечно, в такую минуту это большая честь оказать помощь друзьям. Узбекистан очень высоко ценит и дорожит чувством дружбы, чувством солидарности. И от того, что мы оказываем какую-то помощь, в частности Беларуси - дружественной нам стране, сами получаем удовлетворение", - сказал Насирджан Юсупов.

Посол отметил, что только совместными усилиями страны смогут победить коронавирус. "Сейчас в Узбекистане тоже идет борьба с этим злом. Настроены мы оптимистично. Уверен, совместными усилиями преодолеем это зло. Самое главное - должен быть хороший настрой, чувство оптимизма не должно покидать нас. После этой эпидемии будет произведена переоценка многих ценностей, многих позиций. Сейчас проходит испытание, насколько мы приспособлены, насколько прочны и жизнестойки те или иные отрасли, как и отношения между людьми и странами, - подчеркнул он. - Хотел бы добавить, что в посольство не перестают звонить белорусы со словами благодарности. Нам очень приятна такая высокая оценка нашего дружеского шага рядовыми белорусами".

По распоряжению президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения. Военный борт Ил-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля. Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.

Этот груз предназначается белорусскому народу в качестве жеста доброй воли от президента Узбекистана, что подчеркивает дружественный характер как белорусско-узбекских отношений в целом, так и непосредственно лидеров двух стран. В знак благодарности узбекской стороне были переданы белорусские тракторы. Два МТЗ-82 загрузили в этот же самолет и отправили в Ташкент.-0-

Фото Рамиля Насибулина