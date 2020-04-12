Узбекистан прислал в Беларусь самолет с масками и защитными средствами

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По распоряжению Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Беларусь был отправлен самолет с изделиями медицинского назначения. Военный борт ИЛ-76 прибыл в Национальный аэропорт Минск в ночь с 11 на 12 апреля, передает корреспондент БЕЛТА.

Узбекская сторона передала одноразовые комбинезоны, респираторы, защитные очки, латексные перчатки и маски - всего 513 тыс. защитных изделий. Также самолетом доставили 500 тыс. погонных метров марли, 50 тыс. упаковок антисептиков и 10 тыс. л медицинского спирта.

Этот груз предназначается белорусскому народу в качестве жеста доброй воли от Президента Узбекистана, что подчеркивает дружественный характер как белорусско-узбекских отношений в целом, так и непосредственно между лидерами двух стран.-0-

Фото Рамиля Насибулина