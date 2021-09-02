В Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять, заявил Макей

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть кандидатура на пост посла в США, но в нынешних условиях нет смысла его туда направлять. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей​, передает корреспондент БЕЛТА.

"Отношения с США, как и с любым другим государством, для нас всегда актуальны. Мы в свое время занимались подбором кандидатуры посла в США. Более того, у нас есть эта кандидатура, но в нынешних условиях, естественно, нет смысла направлять нашего посла в США в связи с теми санкционными действиями, которые были предприняты этой страной по отношению к Беларуси", - заявил глава МИД.

Владимир Макей подчеркнул, что не белорусская сторона была инициатором этих достаточно резких шагов. "Именно США ввели санкции против Беларуси. Мы вынуждены были дать адекватный ответ на те агрессивные шаги, которые были предприняты по отношению к Беларуси", - заметил он.

"В этих условиях мы, естественно, не сочли возможным иметь в Беларуси такого посла, как госпожа Фишер, и отозвали агреман. Потому что, не успев приехать в страну, она сделала уже столько оскорбительных заявлений в отношении Беларуси и ее народа, что ее пребывание здесь в данной ситуации не было бы целесообразным", - сказал министр.-0-