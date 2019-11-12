В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на парламентских выборах - ЦИК

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси нет ни одного безальтернативного округа на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Лидия Ермошина также выразила уверенность, что у избирателей есть интерес к выборам и они придут проголосовать.

По ее мнению, будет активным досрочное голосование, которое стартовало сегодня в Беларуси. Этому поспособствует в том числе и то, что на этой неделе один выходной, полагает председатель ЦИК. "Суббота - тоже рабочий день. Думаю, избиратели воспользуются возможностью, чтобы проголосовать досрочно и освободить единственный выходной", - сказала Лидия Ермошина. При этом она воздержалась от прогнозов по явке.

К этому времени в избирательной гонке осталось 516 кандидатов в депутаты. В отношении 13 человек отменены решения о регистрации, 33 сами сняли свои кандидатуры.

Проголосовать досрочно можно будет по 16 ноября включительно. Избирательные участки будут открыты с 10.00 до 14.00 и с 16.00 до 19.00.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября.-0-