18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси зарегистрировано 558 кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. Об этом сегодня журналистам сообщила председатель ЦИК Лидия Ермошина, передает корреспондент БЕЛТА.

Средний конкурс среди претендентов на депутатские мандаты составляет 5 человек на место. В Палату представителей избирается 110 депутатов по мажоритарной системе.

Как сообщалось, кандидатами в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва выдвигалось 703 человека.

В Минске 17-18 октября проходит международная конференция "Институт выборов как механизм легитимации публичной власти". В ней принимают участие эксперты избирательного права. Накануне на мероприятии обсуждались вопросы конституционного строительства, наблюдения за избирательными кампаниями. Эксперты изучили также международный опыт в части легитимации публичной власти в процессе выборов, референдумов. Сегодняшнее пленарное заседание посвящено выборам в белорусский парламент, избирательному законодательству и практике электоральных кампаний в стране.

Организаторами мероприятия выступают Исполком СНГ, Межпарламентская ассамблея стран СНГ, Центризбирком Беларуси.

Выборы в Палату представителей назначены на 17 ноября, в Совет Республики - на 7 ноября.-0-