В Египте есть сильная политическая воля для расширения сотрудничества с Беларусью - Абдель Фаттах ас-Сиси

18 июня, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. В Египте есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества с Беларусью. Об этом заявил сегодня Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Египетский лидер заверил, что договоренности, достигнутые в ходе визита главы белорусского государства в Египет в 2017 году, выполняются. "Мы будем продолжать их реализовывать, и у нас есть сильная политическая воля, нацеленная на расширение и укрепление сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул он.

Абдель Фаттах ас-Сиси согласился с утверждением Александра Лукашенко о том, что уровень сотрудничества, сложившийся в настоящее время, не отвечает двустороннему потенциалу. "Достигнутое в наших отношениях не является пределом, не соответствует нашим ожиданиям и стремлениям. Рассчитываем, что сегодняшний визит даст толчок в укреплении и развитии отношений по всем вопросам, которые будем с вами обсуждать", - сказал Президент Египта. По его словам, этому будет также содействовать подписание соглашения о создании делового совета и дорожной карты сотрудничества на 2019-2020 годы.

Пользуясь случаем, глава египетского государства поблагодарил Президента Беларуси за теплый прием и гостеприимство, а также поздравил страну в связи со скорым открытием II Европейских игр и пожелал их успешного проведения.-0-